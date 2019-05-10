Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de yaşayan Dilruba Güneysu, kaligrafi tutkusunu işletmelerdeki karatahta üzerine tebeşir ya da akrilik boya kalemleri ile yaptığı çizimlerle geçim kaynağına dönüştürdü.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mimarlık-Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden 2016 yılında mezun olan Güneysu, aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans yaptığı sırada kaligrafiyle ilgilenmeye başlayan Güneysu, öncelikle boya kalemleri aldı. İnternetten kaligrafi videoları izleyen Güneysu, ilkokulda başlayan güzel yazı tutkusunu sanatla birleştirdi.

Güneysu, kafe sahibi bir arkadaşının talebiyle işletmedeki karatahtalara tebeşir ve akrilik kalemle yaptığı menü ve kampanya tasarımının beğenilmesi üzerine "eskisehirkaratahta" adlı sosyal medya hesabı açtı. Genç sanatçı, kendisine ulaşan işletme sahiplerinin talepleri doğrultusunda kafe, pastane, restoran gibi işletmelerde çizimler yapmaya başladı.

"Kafelerde çizim yaparken etrafıma toplanıp izliyorlar"

Dilruba Güneysu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulda öğrenim görürken bile defterini düzenli tutup güzel yazmaya özen gösterdiğini söyledi.

Hobisi olan yazmayı çok sevdiğini belirten Güneysu, şöyle konuştu:

"Çantam hep kalem, cetvel ve maket bıçağı, silgi gibi aletlerle dolu. Bütün gün bir şeyler yazmak istiyorum. Bu hobimden para kazanmak istedim. Bazı arkadaşlarımın kafeteryaları vardı. Onların isteği üzerine kafelerinde bulunan tabelalara menüler, kampanyalar yazmaya başladım. Yaptığım çizimler sosyal medyada yayılmaya başlayınca birçok kişi kafelerine iş yapmam için davette bulundu. Böylece bunu iş haline dönüştürdüm. İnsanlar yaptığım çizimleri beğeniyor. Çizim gerçekleştirdiğim kafelerde etrafıma toplanıp izliyorlar."

Karatahtaya yaptığı kaligrafilerin mekanın çehresini adeta değiştirdiğini dile getiren Güneysu, kafe sahiplerinin genellikle kahve demleme çeşitlerini çizmesini, kampanyalarını ya da menülerini yazmasını istediklerini aktardı.

Kafe sahiplerinin, yaptıkları kampanyayı duyurmak istediğini anlatan Güneysu, şunları kaydetti:

"Bunu 1-2 ay duyurması gerekiyor. İşletme sahipleri duyuru yapmak için genellikle karatahtayı kullanıyor. Kendileri bir şeyler yazmak yerine beni çağırıyorlar. Benden kendi kalemlerimle ya da tebeşirlerle uzun süre dayanabilecek kaligrafiler yapıyorum. Önce karatahtanın üzerine kurşun kalemle yazacağım harflerin eskizini çiziyorum. Daha sonra tebeşirle ya da daha dayanıklı olması için akrilik boyalı kalemlerle renklendiriyorum. Uzun süren bir işlem. Tebeşirle yaptığım karatahta panolar daha kısa sürede tamamlanıyor ancak uzun ömürlü olmuyor. Yaptığım bir kaligrafiden 400 ila 500 lira ücret talep ediyorum."

Genç sanatçının tasarladığı panolardan kullanan bir kafenin sahibi Oğuzhan Oğuz da Güneysu'nun yaptığı kaligrafileri sosyal medya hesabından takip edip beğenerek işletmeye davet ettiklerini belirtti. Dilruba Güneysu'nun, kafedeki menü ve panoları yazılarıyla donattığını ifade eden Oğuz, el emeği göz nuru bu yazıların ilgi çekici olduğunu sözlerine ekledi.