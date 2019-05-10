Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Türkeli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında bulunan evde yaşayan Kurtuluş İçöz’den (48) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı açıldı. İçeri giren ekipler tarafından İçöz, hareketsizce yatarken bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İçöz’ün hayatını kaybetti belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, bir fabrikada çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Kurtuluş İçöz’ün cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.