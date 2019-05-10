Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde 2 Mayıs’ta zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık’ı (60) sahibi olduğu fabrikanın yakınlarında boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tercümanlar aracılığıyla yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden 19 yaşındaki M.A., dün yurt dışına kaçarken Edirne’de yakalanmıştı.