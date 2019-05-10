İlçenin Değirmenlidere Mahalesi'nde yaşayan İsmet Ayas (68), akşam üzeri ot toplamak için mahallenin yanındaki Kırmızıtaş Deresi'nin kenarına gitti. Dengesini kaybedip dereye düşen Ayas, akıntıya kapıldı.
Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, Ayas'ın cesedini mahalleye 2 kilometre mesafede derenin kenarında buldu.
Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle traktör yardımıyla bulunduğu yerden alınan Ayas'ın cesedi, Şenkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.