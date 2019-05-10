Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altayçeşme Mahallesi, Hikmet Sokak’da bulunan bir reklam atölyesinde saat 22.00 sularında yangın çıktı. Maltepe itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken ,atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Oto yıkama yangına müdahale etti

İş yerinin yanında bulunan oto yıkama dükkanında çalışanlar yangına araçları yıkarken kullandıkları tazyikli suyla müdahale etmeye çalıştı. Yangının kendi dükkanlarına sıçramasını engellemek isteyen esnafın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

112 ekibi olay yerinde

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında iş yerinin içerisinde oksijen tüpü olduğu iddiası güvenlik çemberinin genişletilmesine neden oldu. Polis ekibi bölgedeki meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri hazır olarak bölgede bekletildi.

“Trafik falan dinlemedim”

Yangın esnasında bölgede bulunan bir vatandaş ise, “Ben başka bir yerdeydim telefon geldi bana bütün eşyaları fırlattım, koşarak geldim buraya. Hiç trafik falan dinlemedim” derken yanan iş yeri hakkında bilgi verdi. “Yanan iş yerinde tamir yapıyorlardı, kapı pencere falan” diyen görgü tanığı kendi evinde bir hasarın olmadığını ifade etti.