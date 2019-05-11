Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce kişinin kâr vaadiyle dolandırılmasına ilişkin olarak, ‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine başlandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 11 tutuklu sanık cezaevinden getirildi, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Melih Osman Çavuşoğlu, duruşma salonunda yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını içeri almadı. Firari sanıklar Mehmet Aydın (Tosuncuk), Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur’un, Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesi istendi.

‘ANADOLU FARM’DA BİR FİRARİ

Kayseri’de de Çiftlik Bank gibi yapıya sahip olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ekolium AŞ Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Karademir’in de aralarında olduğu, biri firari ve yedisi tutuklu 41 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Mahkemece dün kabul edilen iddianamede, 41 sanık için çeşitli hapis cezası istendi. İddianamede, Anadolu Farm’a para yatıran ve şu ana kadar şikâyetçi olan 195 kişinin çoğunun kültür seviyesi yüksek olan kişilerden oluştuğu, 11 şikâyetçinin de devlet memuru olduğu belirtildi.

BİR BAŞKA OPERASYON DAHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kazanç vadederek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul, İzmir, Adana ve Tokat’ta 34 şüpheliyi sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla yakaladı. Beşi bankacı toplam 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Altı şüpheli aranıyor.