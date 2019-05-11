Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görme ve işitme engelli Naciye Dikmen’in Hacıevhat Mahallesi Ok Meydanı Sokak’ta kaldığı tek göz odalı evine 1 hafta önce hırsız girdi. Dikmen’in bin 500 lira parası, erzak ve mutfak eşyaları çalındı. Olayı basına yansıması üzerine İstinye Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Merkezi yardım seferberliğinde bulundu.

Üniversitede görevli Uzman Yardımcısı Gülsemin Topal ve öğrenciler Tuğba Emirahmet ve Fatih Kerem Vural, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek, erzak ve para yardımı yaptı.

Gözyaşlarına boğulan Naciye Dikmen, "Evladım, hepinizden Allah razı olsun" diyerek, İstinye Üniversitesi’ne ve öğrencilerine teşekkür etti.

Yaşlı kadınının düştüğü duruma çok üzüldüklerini ifade eden Gülsemin Topal, "Teyzemizle ilgili haberi okuyunca çok üzüldük. Üniversite olarak onunla bir araya gelmek istedik. Yaşamış olduğu hırsızlık bizi çok üzdü. Üniversitemiz öğrenci kulüpleri olarak biz de ona erzak yardımıyla destek olmak istedik. Her zaman yanında olamasak da biz ona desteklerimize devam edeceğiz. Bir çok kurum ve kuruluşun da desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.