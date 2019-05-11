Karaağaç Mahallesi'nde balıkçı teknesini almak için Büyükçekmece Gölü'ne giren bir kişi kayboldu. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve dalgıçlar gölde kayıp şahsı arıyor.
Büyükçekmece Gölü'ne giren bir kişi kayboldu
11.05.2019 - 09:53 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece Karaağaç'ta göle giren bir kişi kayboldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : büyükçekmece,karaağaç,kayıp,
623670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623670.aspx
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