Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaağaç Mahallesi'nde balıkçı teknesini almak için Büyükçekmece Gölü'ne giren bir kişi kayboldu. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ve dalgıçlar gölde kayıp şahsı arıyor.