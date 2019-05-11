Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hurdalık içerisindeki işçilerin kaldığı kulübede henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alev alev yanan kulübede uyuyan ismi öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu işçi, dumanları son anda fark ederek hemen dışarı çıktı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, kulübe kullanılmaz hale geldi.