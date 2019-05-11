Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Fatih Şevket Ersin’in Mersin-Silifke doğumlu, Hayrullah Taşköprü-Zonguldak-Devrek doğumlu olduğu belirtilirken kazada yaralanan Muhammet Enes Yolcu’nun ise Kahraman Maraş-Pazarcık doğumlu olduğu öğrenildi.