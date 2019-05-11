Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Fatih Şevket Ersin’in Mersin-Silifke doğumlu, Hayrullah Taşköprü-Zonguldak-Devrek doğumlu olduğu belirtilirken kazada yaralanan Muhammet Enes Yolcu’nun ise Kahraman Maraş-Pazarcık doğumlu olduğu öğrenildi.
Kazada ölen ve yaralanan polis memurlarının memleketleri belli oldu
11.05.2019 - 15:51 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırı yakınlarında bir mevkide meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralanan polis memurlarının memleketleri belli oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,ölü,yaralı,polis,memleket,
623752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623752.aspx
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