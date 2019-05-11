Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Yavuzeli ilçesi Rumkale karayolu Göçmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cuma K. idaresindeki 27 N 5690 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Cuma K. durdurduğu araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sebebiyle Rumkale karayolu istikametinin kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.