Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda, Yavuz İ. idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Mehmet Uz'un (60) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Uz'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilmi D. İdaresindeki 06 BL 8105 plakalı kamyonet ile Mehmet Küçüktamer (56) yönetimindeki 35 AEL 353 plakalı motosiklet Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan Küçüktamer, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü Hilmi D, gözaltına alındı.