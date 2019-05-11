Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ankara yolundan Bursa'ya geliş Turanköy rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet biranda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyoneti kül etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonra kamyonet söndürüldü. Trafik bir süreliğine kapanırken, kamyonet küle döndü.