Olay, Ankara yolundan Bursa'ya geliş Turanköy rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet biranda alev almaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyoneti kül etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonra kamyonet söndürüldü. Trafik bir süreliğine kapanırken, kamyonet küle döndü.
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
11.05.2019 - 18:41 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da seyir halindeki bir kamyonet biranda alev alev yandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyonet yangını,Bursa,
623781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623781.aspx
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