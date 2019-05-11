Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“TR82 Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı-2019” yarışması kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Abidin Şahinoğlu, "Mayın tarama ve çıkartma makinesi" isimli projesiyle ikincilik ödülünü aldı.

Şahinoğlu’nun projesi, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliği ve öncülüğü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi tarafından ortak katılımla düzenlenen yarışmada, sergilenmeye değer görülen 90’a yakın proje arasından en iyi 3 proje arasında yer aldı.

Yarışmanın ödül töreninde, Şahinoğlu’na derece belgesi ve ödülünü Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın takdim etti.