Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mehmet A.'nın kullandığı 38 P 1234 plakalı servis minibüsü yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda rampa inişinde yan yattı. Meydana gelen kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine sevk edilen 7 ambulans yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yan yatan minibüs polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında kaza yerinden kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.