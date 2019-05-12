Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Diyarbakır güzergahında durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 800 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.