Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Diyarbakır güzergahında durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 800 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.
Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Elazığ'da 800 kilo kaçak balık ele geçirildi
12.05.2019 - 12:50 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 800 kilogram balık ele geçirildi, 1 şahşa işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Diyarbakır güzergahında durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 800 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,kaçak balık,
623894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623894.aspx
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