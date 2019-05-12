İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir banka şubesine sahte Euro verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri bankaya sahte dövizi verdiğini saptadığı 7 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 500 Euro'luk 11 sahte banknot, 2 tüfek, 10 tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. ve İ.A. tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İslahiye'de sahte paraya 2 tutuklama
12.05.2019 - 13:20 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, bankaya sahte döviz verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir banka şubesine sahte Euro verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri bankaya sahte dövizi verdiğini saptadığı 7 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 500 Euro'luk 11 sahte banknot, 2 tüfek, 10 tabanca ile mermiler ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İslahiye,sahte para,
623900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623900.aspx
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