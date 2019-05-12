Edinilen bilgiye göre, Kırklar Mahallesi’nde yapımı devam eden Ahlat L Tipi Cezaevi inşaatında çalışan Mehmet Oğur (40), dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Çalışma arkadaşlarının olay yerine çağırdığı ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Oğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğur, yapılan otopsiden sonra bugün ilçenin Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi.
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
12.05.2019 - 13:41 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Ahlat ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen evli ve 5 çocuk babası Mehmet Oğur, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : inşaat,işçi,bitlis,
623903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623903.aspx
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