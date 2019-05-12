Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Arzu Taş’ın yardım çığlığı yürek burktu. Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 10 metrekarelik 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren Taş, çocuklarına bakmak zorunda olduğunu söyledi. Sahibini bile bilmediği harabe evde yaşadıklarını söyleyen Taş, bakıma muhtaç olduklarını kendisinin de karaciğer hastası olduğunu söyledi. Netice (4), Umut (6), Pehlivan (9), Türkan (12) isimli çocukları için 50 lira yevmiye ile günlük ev temizliğine gittiğini söyleyen Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerden yardım ve destek istedi. Taş, “4 tane çocuğum var ve eşimden ayrıldım. Eşim evden gidiyor ve gelmiyordu, çok kaçamak yapıyordu. Bir kere beni terk etti zannettim ve dışarılara gidiyordu genellikle. Anlaşamadım ve eşimden ayrıldım. Ben karaciğer hastasıyım, bu harabe yerde oturuyorum bana yardım etsinler. Benim çocuklarım aç kalmasın diye çalışıyorum. Evde bize bakanımız yok, bir dolabım yok ve elimizden tutanımız yok. Cumhurbaşkanımızdan kafamızı sokacak bir ev istiyorum. Çalışır öderim. Bu harabe yer terk edilmiş bırakılmış bir yer, komşular yardım etti ve bizi buraya koydular. Ben günlük ev temizliği işine gidiyorum. Allahım beni bu çocuklarıma bağışlasın” diye konuştu.



Arzu Taş’ın 9 yaşındaki oğlu Pehlivan Taş ise, “Ramazan ayında bulunuyoruz ben oruç tutuyorum bize yardım edin. Giyecek pantolonum yok, ayakkabı istiyorum. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.







