Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D 100 Karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralanın olduğu belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.
D100’de feci kaza, çok sayıda yaralı var
12.05.2019 - 16:11 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde servis otobüsün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Ekipler yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D 100 Karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralanın olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : D 100,trafik kazası,
623925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623925.aspx
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