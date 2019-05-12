Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D 100 Karayolu Tatlı Kuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralanın olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.