Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Ambarcılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenel Ongun (58) isimli şahıs, mahallesindeki mescidin elektrik sorununu çözmek için elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra şahsın direkten düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ongun'un cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.