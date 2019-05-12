Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, D-100 Karayolu Florya Beşyol Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen 34 LIC 138 plakalı bir Otobüs firmasına ait servis aracı ile arkadan gelen 34 ADC 851 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis aracı sürücüsü Karayolunun yan tarafında parkta bulunan ağaca çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.