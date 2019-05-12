Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Toplam 2 otomobil ile tekneli bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. Sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nizip ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da kaza: 5 yaralı
12.05.2019 - 22:27 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçen vatandaşlar yaptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Nizip ilçesi arasında yaşandı. Toplam 2 otomobil ile tekneli bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçlardaki vatandaşlar yaptı. Sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Nizip ve Birecik'teki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler : Şanlıurfa,
623981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623981.aspx
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