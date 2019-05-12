Alınan bilgiye göre, tünel içinde Beşiktaş istikametine giden Ümit Gençtürk'ün (34) kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, sürücü Gençtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gençtürk'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan tünelin Beşiktaş istikameti, ekiplerin olay yerindeki çalışmasını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.