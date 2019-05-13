Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 01.24’te Kırkağaç ilçesinde yerin 7.1 km altında gerçekleşen deprem vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açılarken, depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.