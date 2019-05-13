Saat 01.24’te Kırkağaç ilçesinde yerin 7.1 km altında gerçekleşen deprem vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açılarken, depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.
Manisa'da korkutan deprem | Son depremler
13.05.2019 - 02:07 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 02:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğesebep olan deprem komşu illerde de hissedildi.
Etiketler : manisa,manisa deprem,son depremler,
624001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624001.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER