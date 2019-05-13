Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Diyetisyen Nurda Balakçı, İHA’ya, düğüne bir hafta kala incelmenin tüyolarını verdi: Düğüne bir hafta kala sebze ve meyveden zengin hafif bir beslenme programıyla gelinler o özel gecede kendilerini çok daha güzel hissedebilir. Toksinlerden arınarak cildinizi ışıldatabilirsiniz. Toksinlerden arınmak için kan dolaşımını hızlandıran ıspanak, kereviz, salatalık, kapri biber, ceviz ve yulaf gibi besinler cildinizi ışıldattığı gibi metabolizmanızı da hızlandırarak fit vücuda giden yolda büyük mesafe aldırır. C vitamininden zengin portakal, limon, ananas, kivi, greyfurt, elma gibi meyveler yağ yakımının hızlandırılmasını destekler. Özellikle son 1 hafta kala güzel bir cilt temizliği ve metabolizma hızlandırmak için içilen su miktarı oldukça önemli. İçerisine yeşil elma, zencefil, limon, nane, salatalık gibi antioksidandan zengin besinleri ekleyerek zayıflamanızı daha hızlandırabilirsiniz. Düz bir karın ince bir bel için özellikle düğüne son 1 hafta kala sebze ağırlıklı beslenilmeli ve öğünlerde salatalara yer verilmeli.