Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar Ambarlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle birkaç yüz metre tartıştı. Tartışma sonrasında iki sürücü Ambarlı kavşağına yakın bir noktada durdu. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü kaskını çıkararak aracın camını kırdı. Darbe sonucu otomobilin camı ve kask parçalandı. İki sürücü arasında yaşanan boğuşmada motosiklet sürücüsü yere düştü. Yere düşen sürücü kafasından yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananları anlatan otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün kendisine küfrettiğini ileri sürerek, “Buraya çekti motoru kaskı aldı arabanın camına vurdu. İtiştik sonra, yere düştü o da kafası yarıldı. Kafası yere çarptı” dedi.

Kavganın yaşandığı E-5 karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri yoldaki aracı ve motosikleti kaldırırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.