Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 yıl önce merdivenden düşen 49 yaşındaki Aziz Dumaova'nın omzu yerinden çıktı. Sol kolunu kıpırdatamayan Dumaova, damar zedelenmesi sonucu 7 ameliyat geçirdi. Kolunun tüm hareket kabiliyetini kaybeden Dumanova, fizik tedavi sonucu parmaklarını ve kolunu hareket ettirmeye başladı.

Daha önce kolunu hiç hareket ettiremediğini belirten Dumaova , “Yaklaşık 2 senedir burada tedavi görmekteyim. Hocalarımızın ve çalışanların göstermiş olduğu gayret sonucu bu noktaya geldik” dedi.

Aziz Dumaova'nın omuzda ciddi bir hareket kısıtlılığı ve tüm kol eklemlerinde güçsüzlük şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Bir düşme sonrasında omuz ekleminde bir çıkık meydana gelmiş. Çıkığın damarı yırtması sonucu "hematom" dediğimiz kan birikintisi oluşmuş. Oluşan kan birikintisi ise kitle etkisiyle omuz ekleminin alt kısmından geçen sinirlere bir baskı oluşturmuş. Bunun sonucu bütün kolu uyaran ve hareketini sağlayan sinir ağına baskısı sonucu kolu felç durumundaydı” dedi.



Hastanın çok sayıda ameliyat geçirdiğine de değinen Küçükçakır, “Ufak" diye tabir edilen çıkık, çok ciddi soruna sebep olmuş. Hem damar hem de sinir yaralanması geçirmiş. Yapılan ameliyatlar sonrasında rehabilitasyon için bize başvurdu. Kolunu kullanamaz haldeydi. Ciddi bir omuz ve kol ağrısı vardı. Hastaya özel düzenlediğimiz rehabilitasyon programıyla birebir fizyoterapistlerimiz ile çalıştı. 2 yıldır özel olarak tedavisi devam ediyor. Hem hissiyatı toparlamakla alakalı duyu eğitimleri, kasları kuvvetlendirmek amaçlı güçlendirme egzersizleri, hem de hareketleri açma amaçlı terapiler uygulandı. Bunun dışında ergo terapi ünitemizle hastamızın ince becerilerini geliştirmeye devam ediyoruz. Parmak ve elinin kullanılmasını arttırıyoruz. Ek olarak da robotik rehabilitasyon cihazımızdan faydalanıyoruz. Dirsek, el bileği ve parmak robotu ile kaslarını kuvvetlendiriyoruz” diye konuştu.

Büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Küçükçakır, “Şu anda omuzunu, bileğini ve parmaklarını hareket ettirmesi artıyor. Bazı kaba hareketler de kolunu kullanmaya da başladı. Uyguladığımız ayrıntılı rehabilitasyon egzersizleriyle hiç hareket etmeyen kolu canlandırdık” dedi.