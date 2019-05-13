Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Reşitpaşa mahallesinde ramazan davulcusu, sahurda vatandaşları uyandırmak için zurna eşliğinde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını çaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde davulcunun ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldığı esnada vatandaşların da davulcuya bahşiş vermeyi ihmal etmediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.