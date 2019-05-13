Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Reşitpaşa mahallesinde ramazan davulcusu, sahurda vatandaşları uyandırmak için zurna eşliğinde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını çaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde davulcunun ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldığı esnada vatandaşların da davulcuya bahşiş vermeyi ihmal etmediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.
Ramazan davulcusu ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı ile sahura kaldırdı
13.05.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta bir ramazan davulcusu mahalleliyi sahura ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı ile uyandırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ramazan,davulcu,ölürüm türkiyem,
624074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624074.aspx
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