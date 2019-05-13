Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer ilçesinde bulunan Konak Cami dün çok farklı bir güne tanık oldu. Adını açıklamayan bir hayırsever vatandaş cami avlusuna yüzlerce kişi için sofra kurdurdu. Kurulan sofralarda akşam ezanıyla birlikte tuttukları orucu açan vatandaşların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Vatandaşlardan Ar-ge tasarım uzmanı Kenan Aydın: “Böylesine güzel işlere vesile olanlardan Allah razı olsun. Çok değerli olan Ramazan ayında çeşit çeşit yemeklerle kurulan sofralarda oruç tutan kardeşlerimiz olduğu gibi, tutamayan kardeşlerimiz de var. Vesileyle kaynaşma fırsatı doğdu ve güzel dostluklar oluştu. Bu caminin cemaati olmakla gurur duyuyorum. Çok huzurlu ve çok mutluyum.” dedi.

Yüksek Endüstri Mühendisi Serkan Kahraman da: “Ailece katıldığımız bu iftar yemeğinden sonra cemaatle akşam namazımızı ve teravih namazlarını kıldık. Konak Cami’ne gelmekle huzur bulduk.” diye konuştu.

Cami imamları Mehmet Ali Öksüz ve Salih Zeki Çolak da: “On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayında böylesine anlamlı ve kıymetli hizmete camimizde tanık olmak ve bu hizmete ev sahipliği yaparken, yüzlerce mümin kardeşimizi misafir etmek bizleri de son derece mutlu etmiştir. Bu işe vesile olanları Allah dara düşürtmesin. Allah onlardan ve bu coşkulu cemaatten razı olsun.” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.