Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pazar köyünde ikamet eden Ceyhan Kayıket (47), 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Bolu ve Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Yer yer bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler, Bolu'nun Mengen ve Karabük'ün Yenice ile Eskipazar ilçelerinde bulunan ormanlık alanlarda aramaları yoğunlaştırdı.

AFAD Karabük İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle Yenice ilçesinde arama çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sonuç alamayınca alanı genişleterek Eskipazar ilçesinde çalışmaya başladıklarını anlatan Erbay, "Ormanlık alanlarda başladığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Henüz bir sonuç alamadık. Özellikle Mengen ilçesine sınır olan bölgelerde arama yapıyoruz. Ormanlık alanların çokluğu bizi yavaşlatıyor fakat durmadan ekiplerimiz bütün gayretleriyle armaya devam ediyorlar. İnşallah bir sonuç alırız." diye konuştu.