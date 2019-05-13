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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan FETÖ elebaşlarının davet edildiği iftar yemeği açıklaması
13.05.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Etiketler : hami aksoy,
624166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624166.aspx
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