Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden bir öğrenci yurdunun inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın demir kapısını zorlayarak içeri giren hırsız, enerji odasındaki kabloları ve katlardaki 59 adet banyo bataryasını çaldı. İnşaattan çıkarken zanlı cüzdanını düşürdü. Olay yeri ekipleri, buldukları cüzdandaki kimlikten zanlının Ozan Ç. (20) olduğunu tespit etti. Ekipler kısa sürede zanlıyı yakalamayı başardı. Güven timleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.