Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı Edebey Mahallesi'nde iftar saatinde köy kahvesinde karşılaşan Mustafa D. (42) ile Recep K. tartışmaya başladı. Daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslardan Recep K., Mustafa D.’yi tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Yaralı özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralı