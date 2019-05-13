Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı Edebey Mahallesi'nde iftar saatinde köy kahvesinde karşılaşan Mustafa D. (42) ile Recep K. tartışmaya başladı. Daha önceden aralarında husumet bulunan şahıslardan Recep K., Mustafa D.’yi tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Yaralı özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralı
İftar saatinde silahlı kavga: 1 yaralı
13.05.2019 - 22:02 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,İnegöl,
624193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624193.aspx
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