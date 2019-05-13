Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde birçok konuda indirim teklifleri kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında, AK Parti ve CHP grupları tarafından toplu ulaşım ve su fiyatında indirim teklifleri yapıldı.

AK Parti grubu öncelikle nisan ayındaki toplantıda tartışma konusu yapılan öğrencilerin aylık mavi kart indirimini gündeme getirdi. Bu amaçla, İstanbul genelinde öğrenim gören öğrencileri desteklemek ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla 85 lira olan öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 liraya düşürülmesi için teklifte bulunuldu.

Ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 15 ile 16 Haziran tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumu sınavlar görecek öğrencilerle 14 -20 - 21- 28 Temmuz gerçekleştirilecek Kamu Personeli Sınavlarına gireceklerin de tüm toplu araçlarıyla ücretsiz seyahat etmeleri teklifi yapıldı.

25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Açık Öğretim Sınavlarına girecek öğrenci ve görevlilerin de sınav yerlerine ulaşımının ücretsiz sağlamaları önerisinde gündeme getirildi. 1 Haziran'da gerçekleşecek Lise Geçiş Sınavı'na girecek olan öğrencilerle bu sınavda görev alacak kişilerinde ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları teklifi yapıldı.

Öğrenci ve sınavlara gireceklerle sınavların yapılacağı gün görevlendirilenlerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz seyahat etmeleri oy birliğiyle kabul edilip ilgili komisyonlara havale edilirken toplu ulaşımı kullanan herkesi ilgilendiren bir başka öneri daha gündeme getirildi.

Öneriyi yine AK Parti grubu yaptı. Ramazan Bayramında halkın yapacağı dost ve mezarlık ziyaretine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve toplu taşıma araçlarını özendirmek amacıyla bayram süresince 4 Haziran 2019 saat 06.00'dan 6 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 24.00'e kadar tüm toplu oluşum araçlarından ücretsiz yolculuk yapmaları teklifi de ele alındı.

Ardından su faturalarında "hanede yaşayan kişi sayısını esas alan tarife modeline geçilmesi" önerisi sunuldu. AK Parti grubu tarafından sunulan teklifte, 'Hali hazırda uygulanan hane bazlı tarifeden kişinin günlük ihtiyacına göre kademe belirleyen ve birim fiyatında yüzde 40 indirim ön görülüyor.

"Sosyal Hizmetler Komisyonu'nun" isminin "Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" olarak değiştirilmesi önerisi yapıldı. Okunan teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı.

Teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda da öneri, meclis gündemine alındı. AK Parti, bu konuda, Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu, 3 ay süreyle görevlendirilmesi istendi. Ayrıca 'Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edildi.

CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise 12 yaşından küçük çocukların tüm toplu araçlardan ücretsiz faydalanmaları ve 0-4 yaşındaki çocukların annelerinin ücretsiz yolculuk yapmalarının teklif etti. CHP ayrıca su indirimi yapılmasını da talep eden teklifini Meclis gündemine getirdi.

Yapılan tekliflerin ardından konuşan Faruk Gökkuş, "Bu ülke hepimizin. Gidecek başka bir yerimiz yok. Kimse, kimsenin ne yediğine, karışmasın. CHP de bu noktaya geldiyse bu başarı AK Parti'nindir. Bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca sadece CHP Atatürk'ü sahiplenmekten kurtulsa ve O'nun toplumun ortak değeri olduğunu kabul ederse, hiçbir mesele kalmayacak. Bu geleneği başlatan AK Parti'dir. Toplu ulaşımın ücretsiz olmasını sağlayan AK Parti belediyeciliğidir." diye konuştu.

CHP'li Balyalı ise yaptığı konuşmada, AK Parti'yi muhalefet olarak niteleyerek şunları kaydetti:

"Muhalefet dersini gerçekten çok iyi çalışmış. Çok ciddi teklifler gündeme getirdiler. Önceki dönemde Hakkı Sağlam arkadaşımız pek çok konuyu gündeme getirirdi. Bugün de Faruk Bey, çok konuyu gündeme getirerek Hakkı Sağlam'ı aratmadı. 'Her şey çok güzel olacak' demiştik. Oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun esintisi bile yetti. 23 Haziran'dan sonra bu iş esintiye döner. 25 sene sonra da olsa İstanbul halkına ucuz toplu ulaşım sağlamak için girişimde bulundukları için AK Parti grubuna da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bağımlılıkla ilgili teklifleri için de teşekkür ediyorum."

Tekliflerin sunulması ve yapılan konuşmaların ardından İBB Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, önerileri oyladı. Tüm indirim önerileri oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Komisyonlarda görüşülerek Meclise gönderilecek teklifler, 15 Mayıs 13.30'da gerçekleşecek toplantıda ele alınacak. AK Parti'nin gündeme getirdiği tüm indirim tekliflerin kabul edilerek uygulamaya konulacağı belirtiliyor.