Dünya Markalar Derneği ve Ortak Derneği tarafından 9'ncusu düzenlenen "Geleneksel Zamanı Tersine Kuranlar Ödül Töreni", Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesi misafirler ve ödül sahipleri iftar yemeğinde buluştu. Ödül töreninde İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü Yaşar'ı temsilen BHS Grup Medya Yöneticisi Atakan Taşur'un elinden TGRT Haber Ankara Müdürü Ahmet Sözcan aldı. Törende ayrıca eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir adına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ve oyuncu Tamer Karadağlı da ödül aldı.
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a ödül
13.05.2019 - 23:17 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, "Yılın Araştırmacı Yazarı Ödülü"ne layık görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batuhan Yaşar,
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