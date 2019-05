Türkiye Gazetesi

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte hızla dolan baraj gölü, boşaltılan Çamçavuş ve Boğazköy’ü sular altında bıraktı. Son bir haftada yağan bahar yağmurları ve eriyen karlarında baraj gölüne akmasıyla birlikte Kars Barajı’nı yüzde 70 doldurdu.

Çocukluklarının büyük bir kısmını Çamçavuş ve Boğazköyde geçiren vatandaşlar yurt içinden ve yurt dışından köylerini son bir kez görmek için Kars’a geliyor. Baraj Gölü içerisinde kalan camiyi anbe an kaydeden gazeteciler ise bölgeye sürekli giderek gözlem yapıyor.

Önceleri Cami ve okulun göründüğünü ifade eden vatandaşlar, hızla dolan baraj gölünde suyun cami minaresinin yarısına kadar yükseldiğine dikkat çektiler.

Kars Baraj Gölü’nün beklenenden daha kısa bir sürede dolduğunu ifade eden vatandaşlar, “Baraj gölü her geçen gün daha da yükselmekte, haftada iki gün gelip buraya bakıyorum, seyrediyorum. Evlerimiz sular altında kalmıştı. Camin yanındaki okul tamamen sular altında kaldı. Caminin minareside yarıya kadar sular içinde, sular her geçen gün yükselmeye devam ediyor” dedi.



“Köyümü son kez görmek için geldim”

Yaklaşık 30 yıldır Almanya’da yaşayan Rıfat Duman, son kez köyünü görmek için Kars’a geldiğini söyledi.

Rıfat Duman, “Köyümüzü son kez görmek geldim. Su basmış buraları, son kez göreyim dedim. Yazık oldu. Çok duygulandım. En iyi köy bizim köyümüzdü. Gelip göreyim köyümüzü, içim yandı, çok duygulandım” diye konuştu.

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Çamçavuş ve Boğazköy, son günlerde vatandaşların uğrak yeri oldu. Özellikle bu köylerde doğup-büyüyen ve göç etmiş vatandaşlar da köylerini son kez görmek için Kars’a geliyor. Köylerini görmeye gelen vatandaşlar arasında yurt dışından gelen vatandaşlar da bulunuyor. Bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekiliyor.