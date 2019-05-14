Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ECE Türkiye tarafından yönetilen bir AVM’de yapılan kampanya kapsamında son model otomobilin talihlisi otomobilini teslim aldı. İstanbul'da üniversite eğitimi gören yeğenine telefon alan Emre Özdemir, buradan aldığı kuponla çekilişe katıldı. 346 bin 787 adet katılımın olduğu kampanyada son model araç, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri gözetiminde gerçekleşen çekiliş sonrasında Özdemir’e çıktı. Eskişehir’de özel bir firmada mobilya montajı bölümünde çalışan Özdemir ve ailesi, duyduklarında ilk olarak inanamadıklarını belirtti.

Düzenlenen tören sonrasında aracını ailesi ve yeğeni Can Doymaz ile birlikte teslim alan Emre Özdemir, “Yeğenim, İstanbul’da üniversite okuyor. Telefon ihtiyacı vardı. Ona bir telefon almak için geldim. Telefonu alarak çekilişe katıldım. Sonrasında yapılan çekilişte de araba bize çıktı. Çok mutluyum. Böyle bir şeyin olacağına inancım yoktu aslında ama şaşırdım aslına bakarsanız. Nasipten öte geçilmiyor. Araca biraz bineceğiz, ondan sonrasını düşüneceğiz. Daha önceden böyle şeylere inancım yoktu ama bundan sonra tüm çekilişlerine katılacağım” dedi.



“Yeğenime de bir güzellik yapacağız”

Ailesiyle birlikte aracı aldıklarını kaydeden Özdemir, “Aile olarak da başta öğrendiğimizde inanamadık. Bugün de ailem ve yeğenimle birlikte geldik aracı almaya. Yeğenim sayesinde kazandım kendisine de bir güzellik yapmayı planlıyorum. Araç zaten bizim, ortak diyebiliriz” dedi.