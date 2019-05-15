Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki elti H.C. (63) ile F.C. (54) isimli kadınların tartışmasına müdahil olan M.C. elinde bulunan tırpanı savurdu. M.C.’nin savurduğu tırpan H.C.’nin kafasından yaralanmasına sebep olurken olayı gören amcası İ.C. (65) eve çıkarak aldığı pompalı tüfekle balkondan ateş açmaya başladı. İ.C.’nin tüfeğinden çıkan kurşunlardan ikisi yeğeni İ.C.’ye ve yengesi F.C.’ye isabet etti. Ağır yaralanan yeğen ve annesi için komşuları 112 Sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılar ameliyata alınırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Tırpanla yaralanan H.C. ayakta tedavi görürken olayı gerçekleştiren İ.C. ise polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. İ.C. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.