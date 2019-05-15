Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Köseler Mahallesi Cami Sokakta meydana geldi. İsmail Ceylan (67), evinin önüne gelen kardeşinin eşi Fatma Ceylan (53) ile oğlu Muzaffer Ceylan (22) ile arazi yüzünden tartıştı. İsmail Ceylanın eşi Havvagül Celanın da (65) karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Havvagül Ceylan, başına aldığı tırpan darbesi ile yaralanınca, İsmail Ceylan ikinci kattaki evine çıkarak pencereden yeğeni Muzaffer Ceylan ile yengesi Fatma Ceylana av tüfeğiyle ateş etti. Fatma ve Muzaffer Ceylan, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Muzaffer Ceylanın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Başına aldığı tırpan darbesiyle yaralanan Havvagül Ceylanın da başka bir hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İsmail Ceylan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.