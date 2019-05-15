Olay, Dumlupınar Mahallesi Fındık Sokak’ta iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracıyla seyir halinde olan Ali Kevser Can’a (40), başka bir araçtan ateş açıldı. Olayda Can yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı
15.05.2019 - 23:28 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 23:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da bir kişi, aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi Fındık Sokak’ta iftar saatinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracıyla seyir halinde olan Ali Kevser Can’a (40), başka bir araçtan ateş açıldı. Olayda Can yaralanırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
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