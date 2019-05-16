Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede bulunan doğal gaz kombisinin belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen apartman sakinleri Buket Kavlan (18), Pakize Nalbant (64), Nefise Nalbant (31), Cüneyt Nalbant (35), İrem Nalbant (8), Egehan Nalbant (10), Ahmet Doğan Kara (4), İsmail Kara (10), Gülseren Kara (37), Basil Elhüseyin (24), Samed Elhüseyin, Naci Kara (62) ve Abdul M. Elhüseyin ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Hastanede tedavileri süren vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.