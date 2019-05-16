Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari  çalışmalarda Lice ilçesinde oturan 2 kişinin elinde bulundurdukları uyuşturucuyu  metropol şehirlere sevk etmek amacıyla nakliyeci aradıkları bilgisi alındığı  bildirildi.

Şüphelilerin yapılan fiziki takibinde ellerinde  bulundurdukları uyuşturucuyu Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında nakliye  aracına yüklediklerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan takip  sonrasında Lice ilçesinin Arıklı köyü yol ayrımında nakliye aracının  durdurulduğu, araç içerisinde yapılan aramada, bagaj bölümüne istiflenmiş ve  satışa hazır vaziyette 346 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla iltisaklı 2 zanlının gözaltına  alındığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği  kaydedildi.