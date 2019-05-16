Kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çilek yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yola dökülen çilekler ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çilek yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı
16.05.2019 - 11:18 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çilek yüklü kamyonun takla atması sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çilek yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çilek,kamyonet,
624838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624838.aspx
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