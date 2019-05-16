Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar’da 4 Ekim 2017’de dini nikahlı eşi Nadime Tigis’i eşarp ile boğarak öldürdüğü iddia edilen Ömer Güneşsu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Güneşsu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada 2 çocuğunu silah ile öldüren maktul Nadime Tigis’in eski eşi Şinasi Gürkan ise tanık olarak beyanda bulundu.

2 çocuğunu öldürdüğü iddia edilen baba tanık olarak dinlendi

Ölmeden öce ,bir önceki celse silahla öldürdüğü iddia edilen oğlu tarafından tanık olarak dinlenilmesi talep edilen Şinasi Gürkan SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada konuşan Gürkan, neden tanık olarak dinlendiğini bilmediğini söyleyerek Ömer Güneşsu’nun eski eşi Nadime’yi pazarladığını iddia etti. Gürkan “Bu adam onun parasıyla geçiniyordu. Son dönemde çocuklar büyüyüp kabul etmeyince onu öldürmüş. Deseniz ki Nadime iyi bir insan mıydı? İkisi de birbirinden şerefsizdi. İnsan değillerdi” dedi.



Cumhuriyet savcısı “Haksız tahrik hükümlerinden faydalanmasın”

Tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Ömer Güneşsu’nun maktul ile aralarında çıkan bir tartışma sonucu eşarp ile boğarak öldürme eylemini gerçekleştirdiğini aktardı. Sanık Ömer Güneşsu’nun ‘sen adam mısın ’ diyen maktul Nadime Tigis’e sinirlenerek cinayeti işlediğini aktaran cumhuriyet savcısı sanığın haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaması talebinde bulundu.



Sanık “Bilinçli olarak bu suçu işlemedim, pişmanım”

Savcının mütalaasının ardından söz verilmesi üzerine konuşan sanık Ömer Güneşsu, “İnanılmaz suçlamalarla karşı karşıyayım. Hiç bir ispatı olmayan iddialar bunlar. 10 yıllık dini nikahlı eşimdir kendisi. Ben p değilim. Bunu ispatlayacak bir tek kişi bulsunlar tüm suçlamaları kabul edeceğim. Ben gerçekten bilinçli olarak bu suçu işlemedim. Benim bir kızım var. Hasta çocuğum var. Ailem perişan oldu. Pişmanım” dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ise müvekkilinin hakaretlere dayanamayarak susturma maksadıyla eşarbı sıktığını söyleyerek müvekkilinin tahliyesini talebini etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ömer Güneşsu’nun önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki iyi halini göz önüne alarak Güneşsu’nun 25 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.