Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Başakşehir Altınşehir mahallesinde bulunan Altınşehir deresinde meydana geldi. İddiaya göre dere içerisinde kanal temizliği yapan belediye işçileri derede bir ceset olduğunu fark etti. Bunun işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem cesedi dereden çıkartması için itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dereye girerek cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. İlk incelemesi olay yerinde polis ekipleri ve savcı tarafından yapılan cesedin uzun süredir dere olduğu ve tanınmayacak hale geldiğini belirtildi.

13-14 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünülen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan vatandaşlar derede bulunan cesedi görebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Derenin üzerinde bulunan köprüye çıkan vatandaşları dağıtmak için polis ekipleri büyük çaba sarf etti.