Üsküdar Libadiye Caddesi'nde bir kamyonet alev alev yanarken, araç içinde bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı attı.
Üsküdar'da kamyonet alev aldı
16.05.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Libadiye Caddesi'nde bir kamyonet alev alev yanarken, araç içinde bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı attı.
Etiketler : Üsküdar,
624952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624952.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:33
- Sabah03:53
- Güneş05:38
- İşrak06:30
- Öğle13:12
- İkindi17:08
- Akşam20:24
- Yatsı22:13
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay