Edinilen bilgiye göre, kaza 18 Mayıs 2018 tarihinde Ahmet Türkel Çevre yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Ferdi Başmak idaresindeki motosiklet ile Ömer Z. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana tedavi gören Başmak dün yaşam savaşını kaybetti. 1 yıl sonra hayatını kaybeden Ferdi Başmak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maden Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bir yıl önce trafik kazasında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti
16.05.2019 - 16:06 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başmak, Maden Mahallesi'nde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,yaralı,vatandaş,
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