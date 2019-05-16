Gece saatlerinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Müslüm U. İsimli bir genç elinde pompalı tüfek ile sokakta sağa sola rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan saçmaların elektrik direğine isabet etmesi sonucu mahallenin elektriği kesildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken ateş eden şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Kendisini eve kapatan zanlı polis ekiplerinden soğuk kola istedi. Polis Müslüm U. İsimli gence kola getirdi. Bir süre sonra genç ikna olup polise teslim oldu.
Pompalı tüfekli genç mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
16.05.2019 - 16:35 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Nizip ilçesinde Gece geç saatte pompalı tüfek ile sokakta rastgele ateş açan şahıs polisten kola istedi. Polisin kola vermesinden sonra zanlı teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,pompalı tüfek,
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