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Halep'te mülteci kampına roketli saldırı
16.05.2019 - 18:26 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Halep'te roketin isabet ettiği mülteci kampındaki 10 Filistinli'nin öldüğü bildirildi.
Etiketler : Halep,
624990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624990.aspx
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